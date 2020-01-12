Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ümmü Gülsüm Genç görüştü

Genç'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorularını önündeki kağıda yazarak cevapladığı görülürken, Erdoğan da Genç'e başarı dileğinde bulunarak Genç'i ve kardeşlerini izlediğini dile getirdi ve "Arkadaşlar bana sürpriz yaptı. Ben Ümmü Gülsüm'le görüntülü olarak tanışma fırsatını bulduğum için çok mutluyum. Annene, babana ve bütün ailene benden selamlar" ifadelerini kullandı.