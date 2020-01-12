Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ümmü Gülsüm Genç görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı yarışma programına katılan konuşma engelli Ümmü Gülsüm Genç ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirdiği görüntülü görüşmede, 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı yarışma programına katılan konuşma engelli Ümmü Gülsüm Genç'e görevi ve üniversite eğitimi hakkında sorular sordu.
Genç'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorularını önündeki kağıda yazarak cevapladığı görülürken, Erdoğan da Genç'e başarı dileğinde bulunarak Genç'i ve kardeşlerini izlediğini dile getirdi ve "Arkadaşlar bana sürpriz yaptı. Ben Ümmü Gülsüm'le görüntülü olarak tanışma fırsatını bulduğum için çok mutluyum. Annene, babana ve bütün ailene benden selamlar" ifadelerini kullandı.
Erdoğan ve Genç görüntülü sohbetlerinde Borçka'nın halk arasında 'Macahel' olarak bilinen Camili yöresindeki bal ile ilgili de konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca, Genç'i ve ailesini, fırsat bulduklarında Ankara'da ağırlamak istediğini kaydetti.