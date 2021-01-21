Cumhurbaşkanı Erdoğan içti talep patladı! Burdur'a dört bir yandan sipariş yağıyor
BURDUR'da dağlardan köylüler tarafından toplanıp işlenen orkide yumrularının kış ayında yok satıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde tatmasıyla tüm ilçenin kaderi değişti.
Burdur'un Bucak ilçesinde Toros Dağlarının yüksek kesimlerinde yetişen yabani orkide bitkisinin yumrularından elde edilen salep, kış aylarının vazgeçilmez içecekleri arasında yer alıyor. Nisan-Haziran ayları arasında yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen yumrular, yıkanıp kaynatıldıktan sonra güneşte yaklaşık 6 ay kurutuluyor.
Kurutulmuş salep yumruları tüccar tarafından alınarak, taş değirmenlerde öğütülüyor. Bucak'ta işletme sahibi Yaşar İnal salebin hazırlanmasını tek tek uygulamalı bir şekilde göstererek anlattı.
Salep, kaynatılmış inek sütü ve şekerle buluşturulup 1 saat daha kısık ateşte karıştırılarak kaynatılıp içime hazır hale getiriliyor. Tadı ve aromasıyla diğer saleplerden farklı olan, damaklarda tarifsiz bir lezzet bırakan Bucak salebi Türkiye'nin birçok iline internetten sipariş üzerine gönderiliyor.
Bucak salebinin yapışkan özelliğinin yoğun olmasından dolayı 1 kilo sütte 7 gram salep tozunun yeterli lezzet ve kıvamı verdiğini aktaran Yaşar İnal, eskiden Bucak salebinin daha çok dondurma üreticilerince bilindiğini, son yıllarda bazı çikolatalarda da kullanıldığını kaydetti.