Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle kafede bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te milletvekilleriyle düzenlenen iftar programının ardından bir kafeye ziyarette bulundu.
Erdoğan, Meclis'te milletvekilleriyle düzenlenen iftar programının ardından bir kafeye ziyarette bulundu.
Doğum günü kutlamak için bir araya gelen gençlerle sohbet eden Erdoğan, yaş günü kutlanan kişiyi tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü bir vatandaşın, "Allah sizi başımızdan eksik etmesin." ifadesi üzerine, "Sen merak etme. Allah ömür verdikçe buradayız." dedi.
Hatay'dan bir vatandaşla da kafedeki yakını aracılığıyla telefonda görüşen Erdoğan, süreç içinde Hatay'ın ilk ziyaret edeceği yerlerden biri olacağını söyledi.