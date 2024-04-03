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Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle kafede bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle kafede bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te milletvekilleriyle düzenlenen iftar programının ardından bir kafeye ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle kafede bir araya geldi

Erdoğan, Meclis'te milletvekilleriyle düzenlenen iftar programının ardından bir kafeye ziyarette bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle kafede bir araya geldi

Doğum günü kutlamak için bir araya gelen gençlerle sohbet eden Erdoğan, yaş günü kutlanan kişiyi tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle kafede bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü bir vatandaşın, "Allah sizi başımızdan eksik etmesin." ifadesi üzerine, "Sen merak etme. Allah ömür verdikçe buradayız." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle kafede bir araya geldi

Hatay'dan bir vatandaşla da kafedeki yakını aracılığıyla telefonda görüşen Erdoğan, süreç içinde Hatay'ın ilk ziyaret edeceği yerlerden biri olacağını söyledi.

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