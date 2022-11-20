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Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Kupası için Katar'da! Dikkat çeken karaler...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Kupası için Katar'da! Dikkat çeken karaler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına katılmak üzere başkent Doha’ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Kupası için Katar'da! Dikkat çeken karaler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı dolayısıyla liderlere verilecek resepsiyona katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Kupası için Katar'da! Dikkat çeken karaler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda liderlerle selamlaştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Kupası için Katar'da! Dikkat çeken karaler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Spor ve Gençlik Bakanı Salah bin Ghanim Al Ali, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgiler karşıladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Kupası için Katar'da! Dikkat çeken karaler...

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Doha'ya geldi.

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