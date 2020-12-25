Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bununla beslenin size covid movid bulaşmaz" deyip dağıttı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Ömer Öztürk Camisi'nde kıldıktan sonra çıkışta gazetecilere fındıklı şeker sucuğu ve pestil ikram etti. Erdoğan, "Size ciddi söylüyorum bununla beslenene Covid, movid bulaşmaz. Bununla beslenin Covid'den kurtulun” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da kıldığı cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, yaptığı açıklamanın ardından, cami yakınında bulunan bir aktara alışveriş yaparak basın mensuplarına fındıklı şeker sucuğu ve pestil ikram etti. Basın mensuplarına tatlı ikramında bulunan Erdoğan, “Almam yok, size ciddi söylüyorum bununla beslenene Covid, movid bulaşmaz. Bununla beslenin Covid'den kurtulun” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Ömer Öztürk Camisi'ne geçti.
Cuma namazını Üsküdar'daki Ömer Öztürk Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.
Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Çin'den gelecek olan anlaşmamız 50 milyon. Ama ilk etapta 4.5 milyon gelecek. Tabi tüm bunları da belli bir takvim ki öncelikle sağlık elemanlarımız olmak üzere, bu aşılama sürecini başlatacağız. Aşı olacağımı yine bir cuma çıkışı açıklamıştım. Tüm vatandaşlarımı da bu hassasiyete davet ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yılbaşı için ek tedbir olacak mı?" şeklindeki soru üzerine ise şu değerlendirmelerde bulundu: "Pazartesi günü kabine toplantımız var. Bir defa bu tür partiler, otellerde-villalarda olsun... Tüm güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil."