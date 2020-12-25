Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bununla beslenin size covid movid bulaşmaz" deyip dağıttı

Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Çin'den gelecek olan anlaşmamız 50 milyon. Ama ilk etapta 4.5 milyon gelecek. Tabi tüm bunları da belli bir takvim ki öncelikle sağlık elemanlarımız olmak üzere, bu aşılama sürecini başlatacağız. Aşı olacağımı yine bir cuma çıkışı açıklamıştım. Tüm vatandaşlarımı da bu hassasiyete davet ediyorum" dedi.