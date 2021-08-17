Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışladı! Kaynak ustası Melek açılışta sözleriyle dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Sanayi Odası (ASO) 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde açılışa katıldı. 3 yıldır kaynak ustası olarak çalışan Melek Tuğ, açılıştaki sözleriyle dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Ankara Sanayi Odası 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış törenine katıldı. Erdoğan, törenin gerçekleştirildiği Madeni İnşaat İşleri Türk A.Ş. (MİTAŞ) fabrikasında kaynak ustası Melek Tuğ ile birlikte kaynak yaptı.
Argon, gazaltı, oksijen ve elektrot kaynakçılığı yapan Tuğ, törendeki konuşmasıyla da Erdoğan'dan alkış aldı.
"Kadın başına yapamazsın' diyenler oldu"
Melek Tuğ, konuşmasında, doğal gaz ve kalorifer döşemeciliğinin ardından kaynak kursuna gittiğini, kendisine 'Kadın başına yapamazsın, edemezsin' diyenler olduğunu anlatarak, "Şu anda 3'üncü yılını doldurmuş bir kadın kaynak ustası olarak karşınızdayım" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Durmak yol yola devam' sözüne atıfta bulanan Tuğ, "Biz de durmuyoruz. Benim daha çok hedeflerim var." dedi.