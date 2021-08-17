Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışladı! Kaynak ustası Melek açılışta sözleriyle dikkat çekti

"Kadın başına yapamazsın' diyenler oldu"

Melek Tuğ, konuşmasında, doğal gaz ve kalorifer döşemeciliğinin ardından kaynak kursuna gittiğini, kendisine 'Kadın başına yapamazsın, edemezsin' diyenler olduğunu anlatarak, "Şu anda 3'üncü yılını doldurmuş bir kadın kaynak ustası olarak karşınızdayım" dedi.