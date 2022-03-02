Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle kahvaltıda buluştu! Bakanlar da toplantıdaydı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bazı AK Parti genel başkan yardımcıları toplantıda hazır bulundu.