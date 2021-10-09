Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da kebabın mangal ateşini yaktı hatıramdadır dediği pankartı anlattı
Adana 5. Uluslararası Lezzet Festivali etkinliğine katılan ve kebabın mangal ateşini yakan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllar önce Adana ziyaretinde "hala hatıramdadır" dediği pankartı anlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali açılışına katıldı. Erdoğan burada Adana kebabının mangal ateşini yaktı. Erdoğan 5.Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde açılış töreninde katılımcılara seslendi.
Erdoğan, yıllar önce Adana'ya gerçekleştirdiği ziyarette açılan bir pankartı unutamadığını ifade etti. Erdoğan'ın 'Hala hatırımdadır' dediği pankartta, 'Seni kebaptan ve şalgamdan daha çok seviyoruz.' ifadeleri yazıyordu. Erdoğan, törende şunları söyledi:
Aslında festivalimizin sloganı olan coğrafya lezzettir ifadesi buradaki durumu ifade ediyor. Ülkemizde lezzet deyince akla ilk gelen yerlerden biri Adana'dır. AK Parti'yi kurduğumuz ancak siyasi yasaklı olduğumuz için henüz Meclis'te yer almadığımız bir dönemde Adana'ya gelmiştim.
Karşılamadaki pankartlardan biri hala hatırımdadır: Seni kebaptan ve şalgamdan daha çok seviyoruz. Gerçekten de bir Adanalının bir başka faniye olan sevgisini bundan daha samimi anlatabilecek başka bir ifade yoktur.