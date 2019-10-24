Çukur'un yıldızı Dilan Çiçek Deniz'in fiyatı dudak uçuklatan ayakkabısı olay oldu
Ali Atay'ın yönetmenlik koltuğuna oturduğu Cinayet Süsü'nün galasına katılan Dilan Çiçek Deniz'in giydiği çizmesinin fiyatı 'yok artık' dedirtti.
Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteriyle hafızalarda yer edinen genç oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yaptığı paylaşımlarla ve kıyafetleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Deniz'in, geçtiğimiz gün giydiği bir çizme dikkatleri çekti.
Dünyaca ünlü Prada markasının 'cüzdan' tasarımlı çizmesini giyen Dilan Çiçek Deniz, Cinayet Süsü filminin galasında dikkat çeken isimlerden biri olmayı başardı. Çizmenin fiyatının ise 10 bin TL olduğu öğrenildi.
Peki Dilan Çiçek Deniz kimdir?
Deniz, 28 Şubat 1995 tarihinde Sivas’da doğmuştur. Annesi ve babası öğretmendir. Ege Üniversitesi’nde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün karşılaştırmalı edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip Karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır.
Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi aldı. 17 yaşındayken Liselerarası Tiyatro Yarışması’na katılıp oyunculuk ödülü aldı.