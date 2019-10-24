Çukur'un yıldızı Dilan Çiçek Deniz'in fiyatı dudak uçuklatan ayakkabısı olay oldu

Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteriyle hafızalarda yer edinen genç oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yaptığı paylaşımlarla ve kıyafetleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Deniz'in, geçtiğimiz gün giydiği bir çizme dikkatleri çekti.