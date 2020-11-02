Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'den alkışlık hareket AKUT'a bağış için...
Show TV'de yayımlanan Çukur dizisinin Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, İzmir depremi sonrası harekete geçti.
Çukur dizisinin yıldızı Erkan Kolçak Köstendil, 90 dakikalık ‘tek kişilik' gösterisi '12 Numaralı Adam'ı deprem nedeniyle ileri tarihe erteledi. Köstendil, dayanışma örneği gösterdi.
90 dakikalık ‘tek kişilik’ gösterisi olan '12 Numaralı Adam'ın İzmir ve Aydın’daki gösterilerinden elde edeceği geliri AKUT’a bağışlayacak. Köstendil’in bu hareketi sevenlerinin takdirini topladı.
Erkan Kolçak Köstendil: 16 Ocak 1983’te Bursa’da doğmuştur Türk oyuncu ve yönetmendir. Çeşitli tiyatro oyunlarında, film ve dizilerde rol alan sanatçı, Ulan İstanbul dizisindeki rolü ile Türkiye’de geniş kitlelerce tanındı. Çektiği kısa filmler ile çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül almıştır.
1983 yılında Bursa’da doğdu. Bursa Atatürk Lisesi’nden mezun oldu. Lise yıllarında futbolculuk yaptı, Bursaspor’da oynadı. Futbol kariyerinden vazgeçerek tiyatroya yöneldi. Yükseköğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde yaptı.