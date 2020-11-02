Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'den alkışlık hareket AKUT'a bağış için...

Erkan Kolçak Köstendil: 16 Ocak 1983’te Bursa’da doğmuştur Türk oyuncu ve yönetmendir. Çeşitli tiyatro oyunlarında, film ve dizilerde rol alan sanatçı, Ulan İstanbul dizisindeki rolü ile Türkiye’de geniş kitlelerce tanındı. Çektiği kısa filmler ile çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül almıştır.