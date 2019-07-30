Çukur'un Vartolusu Erkan Kolçak Köstendil ve eşi Cansu Tosun karavan hayatını seçti!

Çukur dizisinde canlandırdığı Vartolu Sadettin karakteriyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ile geçen yıl evlendiği kendisi gibi oyuncu eşi Cansu Tosun karavanla tatile çıktı. Yaz sezonunu karavan tatili ile değerlendiren çift, fotoğrafları sosyal medya hesapları Instagram'dan paylaşmayı da ihmal etmedi.