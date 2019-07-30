Çukur'un Vartolusu Erkan Kolçak Köstendil ve eşi Cansu Tosun karavan hayatını seçti!

Çukur'un Vartolusu Erkan Kolçak Köstendil ve eşi Cansu Tosun karavan hayatını seçti!

Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil ve eşi Cansu Tosun, yaz sezonunu karavan tatili yaparak değerlendiriyor.

Çukur'un Vartolusu Erkan Kolçak Köstendil ve eşi Cansu Tosun karavan hayatını seçti! - Sayfa 1

Çukur dizisinde canlandırdığı Vartolu Sadettin karakteriyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ile geçen yıl evlendiği kendisi gibi oyuncu eşi Cansu Tosun karavanla tatile çıktı. Yaz sezonunu karavan tatili ile değerlendiren çift, fotoğrafları sosyal medya hesapları Instagram'dan paylaşmayı da ihmal etmedi. 

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Çukur'un Vartolusu Erkan Kolçak Köstendil ve eşi Cansu Tosun karavan hayatını seçti! - Sayfa 2

Karavanları ile koy koy gezen ünlü çiftin tercihi Ege oldu. Şu sıralar Cunda'da olan ikilinin sosyal medyadan paylaştıkları tatil fotoğrafları ise hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Tosun'un eşi Erkan Kolçak Köstendil'e verdiği bikinili pozları da çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

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Çukur'un Vartolusu Erkan Kolçak Köstendil ve eşi Cansu Tosun karavan hayatını seçti! - Sayfa 3

Oyuncu Cansu Tosun, karavan tatillerini sosyal medya hesabı Instagram'dan ''Karavan hayatı'' (karavanlife) etiketi ile duyurdu.

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Çukur'un Vartolusu Erkan Kolçak Köstendil ve eşi Cansu Tosun karavan hayatını seçti! - Sayfa 4

İşte ünlü ikilinin birbirinden güzel tatil kareleri...

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