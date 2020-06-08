Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil ilk kez bebeğinin adını açıkladı!
Çukur dizisinin yıldız oyuncusu Erkan Kolçak Köstendil, Hakan Gence'ye verdiği röportajda doğacak olan çocuğunun adını açıkladı.
Bursaspor'da kaleci iken oyunculuğa başlayan ve bir süre sonra popüleritesini arttırıp yapımların aranan ismi olmaya başlayan Erkan Kolçak Köstendil, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda birçok samimi açıklamalarda bulundu.
Show TV'nin reytingleri alt üst eden dizisi Çukur'da Vartolu Sadettin karakterine hayat veren Köstendil, yakın zamanda dünyaya gelecek olan bebeğinin adını ne koyacaklarını ilk kez açıkladı. İşte röportajdan öne çıkan başlıklar.
Çocukluğunuza dair gözünüzün önüne gelen ilk görüntü ne?: Yalova sahil siteleri... Sonra 1999 depremi... Depremle çocukluğum da yıkıldı.
Çok kötüymüş... Aileniz dört kuşak önce Bulgaristan, Köstendil’den Bursa’ya göçmüş. Nedir hikâyeleri?: Nedenini ben de bilmiyorum. Eskiden ayrıydı, kimliklerde bilgisayar sistemine geçilince birleşti. Ben ikisini de kullanıyorum.