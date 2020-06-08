Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil ilk kez bebeğinin adını açıkladı!

Çok kötüymüş... Aileniz dört kuşak önce Bulgaristan, Köstendil’den Bursa’ya göçmüş. Nedir hikâyeleri?: Nedenini ben de bilmiyorum. Eskiden ayrıydı, kimliklerde bilgisayar sistemine geçilince birleşti. Ben ikisini de kullanıyorum.