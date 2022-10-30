Çukur'un Timsah Celili'ydi cinsiyet değiştiren Meli Bendeli'den göğüs dekolteli paylaşım!
Çukur dizisinde hayat verdiği Timsah Celil rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, geçtiğimiz aylarda cinsiyet değiştirip Meli Bendeli ismini almıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri sıkça üzerine çeken Meli Bendeli'den yeni paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından derin göğüs dekolteli bir fotoğrafını paylaşan Meli Bendeli adından söz ettirdi.
Bir döneme damga vuran Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil rolüyle geniş kitlelerce tanınan Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet değiştirme operasyonu geçirdi. Adını Meli Bendeli yapan oyuncu, değişiminin ardından sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflar da magazin gündeminde yer buluyor.
Dekolteli poz
Oyunculuk yapmaya devam eden Meli Bendeli, Instagram hesabından göğüs dekolteli bir fotoğrafını paylaştı.
Bendeli'nin herhangi bir açıklamada yazmadan yayınladığı poz, kısa sürede dikkat çekti.
"Travestiyim diye dudaklarımı yaptırmak zorunda değilim"
Daha önce yaptığı bir açıklama travesti olduğunu söyleyen oyuncu, "Travestiyim, diye 'ayol' diye konuşmak zorunda değilim. Travestiyim, diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim" diyerek güzellik algısını kırmaya çalışmıştı.