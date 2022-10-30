Çukur'un Timsah Celili'ydi cinsiyet değiştiren Meli Bendeli'den göğüs dekolteli paylaşım!

"Travestiyim diye dudaklarımı yaptırmak zorunda değilim"

Daha önce yaptığı bir açıklama travesti olduğunu söyleyen oyuncu, "Travestiyim, diye 'ayol' diye konuşmak zorunda değilim. Travestiyim, diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim" diyerek güzellik algısını kırmaya çalışmıştı.