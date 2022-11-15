Çukur'un Timsah Celil'i cinsiyet değiştirmişti dolgu yaptırdığı anları paylaştı
Show TV'de ekranlara gelen Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle tanınan Meli Bendeli, estetik operasyonlar yaptırmaya devam ediyor. Dudak dolgusu yaptıran ünlü isim o anları sosyal medya hesaplarından an be an paylaştı.
Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle kendisini izleyiciye tanıtmayı başaran oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, bir süre önce trans olduğunu açıklamış, cinsiyet değiştirme operasyonu geçirmişti.
Meli Bendeli olarak değiştiren başarılı oyuncu, bir dizi operasyondan geçti.
Son olarak Tiktok hesabında yaptırdığı dolgu işlemini paylaşan Bendeli, çene uzatma ve dudak dolgusu işlemi yaptırdı.
Meli Bendeli kimdir?
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu 1989 Ankara doğumlu. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü mezunu. Deneyimli bir tiyatro oyuncusudur.