Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı'yı hiç böyle görmediniz! Cesur pozlar nefes kesti
Çukur'da Nehir karakterini canlandıran Hazal Subaşı'nın sosyal medya pozları olay oldu.
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur'da Nehir rolünü başarıyla canlandıran güzel oyuncu Hazal Subaşı cesur pozlarıyla sevenlerini kendisini bir kez daha hayran bırakıyor.
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Pazartesi akşamları reyting listesinde adını her hafta zirveye yazdırmayı başaran dizi kanalında yüzünü güldürüyor.
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İlk bölümü 2017 yılında ekrana gelen dizide Hazal Subaşı, Yamaç'ın tımarhanede tanıştığı kız olan Nehir karakterini oynuyor. Yamaç'la aşk yaşayan ve hamile kalan Nehir, Koçovalılarla birlikte yaşamaya başlar.
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Gerçek hayatında bambaşka birisi olan Hazal Subaşı, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü olmuştur.
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