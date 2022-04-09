Çukur'un Karaca'sı Ece Yaşar'a 250 bin dolarlık dava şoku! Öğrencinin elde edemeyeceği imkanlar...
‘Kara Sevda’, ‘Çukur’ gibi dizilerde yer alan oyuncu 27 yaşındaki Ece Yaşar'a Tatlıtuğ Ajans dava açtı.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un ağabeyi Cem Tatlıtuğ'un sahibi olduğu Tatlıtuğ ajans 2017 yılında oyuncu Ece Yaşar ile menajerlik sözleşmesi imzaladı.
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Ece Yaşar Şubat 2021'de sözleşmeyi feshetti.
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Tatlıtuğ Ajansı, feshin hukuki temeli olmadığını ileri sürdü.
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Tatlıtuğ Ajansı, avukatı Eda Salman aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sözleşmede yer alan cezai şartı isteyerek dava açtı.
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