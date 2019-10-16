Çukur'un eski yıldızı Dilan Çiçek Deniz sakatlandı görüntüsü sevenlerini korkuttu

Spor yaptığı esnada ters bir hareketle kol kasını zedelediği öğrenilen Dilan Çiçek Deniz'in kolu askıya alındı. Bu fotoğrafla sevenlerini korkutarak binlerce geçmiş olsun mesajı alan genç oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.