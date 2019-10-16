Çukur'un eski yıldızı Dilan Çiçek Deniz sakatlandı görüntüsü sevenlerini korkuttu
Çukur dizisine geçtiğimiz sezon flaş bir şekilde veda eden genç oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in, spor yaparken kolunu sakatladığı öğrenildi.
Show TV'nin reyting rekortmeni Çukur dizisinden ayrılmasının ardından Burak Deniz ile 'Patron' dizisi için kameraların karşısına geçmeye hazırlanan Dilan Çiçek Deniz'in, sosyal medyada kısa süre içerisinde yayılan bir fotoğrafı endişelendirdi.
Spor yaptığı esnada ters bir hareketle kol kasını zedelediği öğrenilen Dilan Çiçek Deniz'in kolu askıya alındı. Bu fotoğrafla sevenlerini korkutarak binlerce geçmiş olsun mesajı alan genç oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Tepki çekmişti: Öte yandan zayıflığı nedeniyle artık kemikleri sayılacak duruma gelince takipçilerinden tepki alan Dilan Çiçek Deniz, son dönemde kilo almaya çalıştığını söylemişti.
Peki Dilan Çiçek Deniz kimdir?
Deniz, 28 Şubat 1995 tarihinde Sivas’da doğmuştur. Annesi ve babası öğretmendir. Ege Üniversitesi’nde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün karşılaştırmalı edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip Karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır.