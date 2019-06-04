Çukur'un başrolü Aras Bulut İynemli'den yeni bomba! Bu sefer çok konuşulacak
Show TV'de yayınlanan Çukur'un sevilen oyuncusu Aras Bulut İynemli, dizinin sezon finali yapmasını fırsat bilerek yeni bir proje için harekete geçti.
Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizi ile adını duyurmasının ardından İçerde ve Çukur gibi yapımlarda geniş hayran kitlesine ulaşan Aras Bulut İynemli, 'Yedinci Koğuştaki Mucize' adlı film sayesinde sevenleriyle beyazperde buluşacak. Genç oyuncu, filmde canlandıracağı karakterle çok konuşulacak.
Lanistar Media ve Motion Content Group’un yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu ‘Yedinci Koğuştaki Mucize’ adlı sinema filminin çalışmalarına başlandı. Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı filmde İynemli, sıra dışı bir babayı canlandıracak.
Filmin konusu: Etkileyici ve sıcak bir senaryoya sahip olan film; bir baba ile kızının umut dolu, mucizelere dayanan hikayesini beyazperdeye aktaracak. Masumiyetin ve saflığın ne kadar kıymetli olduğuna dikkat çekecek olan yapım, aynı zamanda izleyicileri geçmişe de götürerek onların hayatlarına dokunacak.
Peki Aras Bulut İynemli kimdir?: 25 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul’da doğdu. İstanbulludur. Yeşim adında ablası ve kendisi gibi oyuncu olan Orçun adında abisi bulunmaktadır. Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Uçak Mühendisliği bölümünde okumaktadır.