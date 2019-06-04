Çukur'un başrolü Aras Bulut İynemli'den yeni bomba! Bu sefer çok konuşulacak

Filmin konusu: Etkileyici ve sıcak bir senaryoya sahip olan film; bir baba ile kızının umut dolu, mucizelere dayanan hikayesini beyazperdeye aktaracak. Masumiyetin ve saflığın ne kadar kıymetli olduğuna dikkat çekecek olan yapım, aynı zamanda izleyicileri geçmişe de götürerek onların hayatlarına dokunacak.