Çukur'un Aliço'su ve Nehir'i el ele! Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı set aşkı yaşıyor
Çukur dizisinde Aliço karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu ve NEhir karakterine hayat veren Hazal Subaşı, aşkı kanıtlandı. İkili, el ele poz verdi.
Show Tv ekranlarının sevilerek izlenen dizisi Çukur'a sonradan katılan Hazal Subaşı, gönlünü dizinin Aliço'su Rıza Kocaoğlu'na kaptırdı. İkili, bir mekan çıkışı ilk kez el ele yakalandı.
Geçtiğimiz haftalarda Biz Böyleyiz filminin galasına beraber katılan ve gala sonrası düzenlenen partiye katılan çift, samimi bir şekilde eğlenen çift, artık ilişkilerini saklamıyor.
Beşiktaş’ta bir mekan çıkışı UçanKuş TV’ye yakalanan ikili ilişkilerinin iyi gittiğini söyledi. Ellerini bir an olsun ayırmayan Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, çok mutlu olduklarını söylerken, Subaşı’nın utangaç tavırları dikkatlerden kaçmadı.
El ele ilk görüntülendikleri anda Subaşı'nın yanakları kızarırken, Kocaoğlu "İyiyiz, çok mutluyuz. geç oldu, daha sonra konuşuruz" demekle yetindi.