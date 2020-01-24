Çukur'un Aliço'su ve Nehir'i el ele! Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı set aşkı yaşıyor

Beşiktaş’ta bir mekan çıkışı UçanKuş TV’ye yakalanan ikili ilişkilerinin iyi gittiğini söyledi. Ellerini bir an olsun ayırmayan Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, çok mutlu olduklarını söylerken, Subaşı’nın utangaç tavırları dikkatlerden kaçmadı.