Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu acı haberi duyurdu: Yiğidimiz, aslanımız...

Rıza Kocaoğlu, paylaşımında, "Bu dünyadan Mustafa Kocaoğlu (Sakal Mustafa) geçti. Varlık sebebimiz, amcamız, her şeyimiz... Biz artık, biz değiliz. Yetiştirdiğin binlerce delikanlı seni yaşatacak amcam..." sözlerine yer verdi.