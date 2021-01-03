Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu acı haberi duyurdu: Yiğidimiz, aslanımız...
Çukur dizisinin sevilen ismi Rıza Kocaoğlu kötü haberi duyurdu.
Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da 'Aliço' karakterine hayat veren oyuncu Rıza Kocaoğlu sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. Oyuncu yaptığı paylaşımla herkesi üzüntüye boğdu.
Kocaoğlu yaptığı paylaşımda "Yiğidimiz, aslanımız, efendi amcamız Mustafa Kocaoğlu'nu kaybettik" ifadeleriyle kötü haberi verdi.
Rıza Kocaoğlu, paylaşımında, "Bu dünyadan Mustafa Kocaoğlu (Sakal Mustafa) geçti. Varlık sebebimiz, amcamız, her şeyimiz... Biz artık, biz değiliz. Yetiştirdiğin binlerce delikanlı seni yaşatacak amcam..." sözlerine yer verdi.
Takipçileri ise Kocaoğlu'na başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.