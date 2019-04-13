Çukur'dan ayrılan Dilan Çiçek Deniz'in yeni projesi belli oldu
Rol aldığı Çukur dizisinden ayrılan Dilan Çiçek Deniz, izleyici karşısına bu kez beyazperdede çıkacak.
Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu ile ilişkisini bitiren Çukur'un Senası Dilan Çiçek Deniz'in yeni projesi belli oldu.
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24 yaşındaki oyuncu, yönetmenliğini Ozan Açıktan’ın üstleneceği aşk filminde başrolü üstlenecek.
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Uzun süredir çalışmaları süren ve bir yol hikâyesi üzerine kurulu aşk filminde Deniz’e kimin eşlik edeceği ise henüz belli değil.
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Geçtiğimiz yaz Los Angeles’a giden ve bir süre The American Academy of Dramatic Art’ta oyunculuk eğitimi alan Deniz, çekimler başlamadan önce yine Amerika’ya gidecek.
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