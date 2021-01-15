Çukur'daki merak edilen soru yanıt buldu o rolü usta isim oynayacak
Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da yeni bir gelişme yaşandı. İzleyenlerin büyük bir merakla beklediği amca Cumali Koçovalı'yı kimin oynayacağı belli oldu.
Fenomen dizilerden Çukur yeni bölümleriyle izleyiciyi ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Çukur dizisi hakkındaki merak edilen sorular da yanıt buluyor.
Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Rıza Kocaoğlu, Nejat İşler gibi başarılı isimlerin rol aldığı Çukur dizisinde amca Cumali Koçovalı'yı hangi oyuncunun oynayacağı merak ediliyordu.
'İdris Baba’nın abisi Cumali Koçovalı'nın mezarı için boş dedikleri ve kayıtlarda mezar yeri alınmış ama gömülen olmamış' sözleri merak uyandırırken amca karakterine kimin hayat vereceği belli oldu.
Rolü usta oyuncu Müfit Kayacan canlandıracak.
Müfit Kayacan: 17 Ocak 1956 tarihinde Antalya’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Adana Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır.