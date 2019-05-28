Çukur'da umut var! Çukur'un İkinci Sezon Finali Gala Gecesi'nden renkli görüntüler
Show Tv'de yayınlanan efsane dizi Çukur 2. sezon finalini bir gala ile taçlandırdı. Gala gecesinden elde edilen gelir Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağışlandı.
Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni Ay Yapım imzalı dizi Çukur, 2. sezon finalinde muhteşem bir galaya imza attı. Dün akşam İstanbul Lütfi Kırdar’da “Çukur’da Umut Var” sloganıyla düzenlenen İkinci Sezon Finali Gala Gecesi’nde binlerce kişi final bölümünü tüm Çukur ekibi ile birlikte izledi. ‘Çukur’ oyuncularının ve pek çok müzisyenin, dizinin dillere dolanan şarkılarını söyledikleri konserle başlayan gecede elde edilen gelirler, Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağışlandı.
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nın mekan sponsoru olduğu ve biletlerinin günler öncesinde tükendiği ‘Çukur’un İkinci Sezon Finali Gala Gecesi yıllar boyu unutulmayacak renkli anlara ev sahipliği yaptı. Sezon boyunca pek çok ilklere imza atan Show TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Çukur’, 27 Mayıs akşamı “Çukur’da Umut Var” diyerek Kansersiz Yaşam Derneği ile bunlara bir yenisini daha ekledi.
Ebru Akel Sancak’ın sunuculuğunda gerçekleşen özel gecede binlerce konuk ikinci sezon finali heyecanını beraber yaşadı. Yolu ‘Çukur’dan geçmiş tüm oyuncular, dün akşam İstanbul Lütfi Kırdar’da gerçekleşen Sezon Finali Galası’nda bir araya geldi.
Gecenin başında dizinin tüm oyuncuları ve ekibi salona girmeden önce kırmızı halıdan geçip hayranlarıyla fotoğraflar çektirdi. Ardından basının karşısına çıkarak bu anlamlı etkinlikle ve sezon finaliyle ilgili duygularını paylaştı.