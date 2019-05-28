Çukur'da umut var! Çukur'un İkinci Sezon Finali Gala Gecesi'nden renkli görüntüler

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nın mekan sponsoru olduğu ve biletlerinin günler öncesinde tükendiği ‘Çukur’un İkinci Sezon Finali Gala Gecesi yıllar boyu unutulmayacak renkli anlara ev sahipliği yaptı. Sezon boyunca pek çok ilklere imza atan Show TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Çukur’, 27 Mayıs akşamı “Çukur’da Umut Var” diyerek Kansersiz Yaşam Derneği ile bunlara bir yenisini daha ekledi.