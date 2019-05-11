Çukur'da şoke eden ölüm Hangi ünlü oyuncu diziden ayrıldı
Çukur dizisi 65. yeni bölüm (2. sezon 32. bölüm) fragmanı yayınlandı. Çukur 65. yeni bölümüyle 13 Mayıs 2019 Pazartesi akşamı Show TV'de olacak. Çukur'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak? Siyah zarfın içinde ne var?
Show TV’nin sevilen dizisi Çukur’un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. İdris Koçovalı’nın, “Takip edin beni!” emriyle tüm Koçovalıların harekete geçtiği heyecan dolu tanıtımda Azer Timsah’tan, Yamaç ve Koçovalılar hakkında bilgi topluyor. Peki Çukur'un yeni bölümünde neler olacak sezon finaline 3 bölüm kala siyah zarfta kim var?
Azer’in, Yücel’le anlaşması ise büyük savaşın başlayacağının sinyallerini veren tanıtımında aksiyonun giderek tırmandığı çatışmanın ortasında patlayan silah, “Namlunun ucundaki isim kim?” sorusunu akla getirirken Uluç’un, Koçovalılar tarafından alıkonulduğu görülüyor
Yamaç’ın, “Yerini öğrenmek istemiyorum, kendisini istiyorum!” sözleri dikkat çekerken, gelen siyah zarf gerilimi yükseltiyor.
İşte Çukur'un yeni bölüm fragmanı
Çukur'un yeni bölümünde neler olacak? : Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 32. bölümünde Çukur yeni düşmanı Azer Kurtuluş’un şokunu henüz atlatamamışken, Koçovalılar birbirlerinden bugüne kadar verdikleri kayıpların hesabını soracaklar.