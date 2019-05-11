Çukur'da şoke eden ölüm Hangi ünlü oyuncu diziden ayrıldı

Show TV’nin sevilen dizisi Çukur’un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. İdris Koçovalı’nın, “Takip edin beni!” emriyle tüm Koçovalıların harekete geçtiği heyecan dolu tanıtımda Azer Timsah’tan, Yamaç ve Koçovalılar hakkında bilgi topluyor. Peki Çukur'un yeni bölümünde neler olacak sezon finaline 3 bölüm kala siyah zarfta kim var?