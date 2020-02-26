Çukur'a dengeleri değiştirecek transfer bakın hangi ünlü isim kadroya dahil oldu

Çukur'un son bölümünde neler oldu?

Yamaç, Çağatay’ın hamleleri ile iyice çıkmaza giren Çukur’u yeniden toparlamak için Cumali ve Selim’i de yanına alarak mahalleye dönecek. Selim, Çukurdaki para sıkıntısını çözmek için iş arayışına girerken Yamaç ve Vartolu da dağılan ailenin bütün parçalarını bir araya getirmeye çalışacak.