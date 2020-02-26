Çukur'a dengeleri değiştirecek transfer bakın hangi ünlü isim kadroya dahil oldu
ATV'de Burak Özçivit'in başrolde olduğu dizi Kuruluş Osman'dan Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'a bomba bir transfer gerçekleşti. Çukur dizisinde tüm dengeler değişebilir.
Show Tv ekranlarının zaman zaman tartışmalara neden olan dizisi Çukur, 3 sezondur hız kesmeden yayın hayatına devam ediyor. Yeni bölümleriyle izleyicilerini ekranlara kilitleyen Çukur, bir yandan da transferlere doymuyor.
Sinan Öztürk'ün yönettiği, güçlü kalem Gökhan Horzum'un da yazdığı Çukur'un kadrosunda hızlı değişimler dikkat çekiyor. Son olarak diziye ATV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman'dan bir transfer gerçekleşti.
Çukur'un başarılı kadrosuna bir de Uğur Aslan katıldı. 4. sezonunda da seyirciyle buluşması planlanan Çukur'da Uğur Aslan "Emir" karakterine hayat verecek. Emir diziye ailesiyle beraber katılacak ve dengeleri değiştirecek.
Çukur'un son bölümünde neler oldu?
Yamaç, Çağatay’ın hamleleri ile iyice çıkmaza giren Çukur’u yeniden toparlamak için Cumali ve Selim’i de yanına alarak mahalleye dönecek. Selim, Çukurdaki para sıkıntısını çözmek için iş arayışına girerken Yamaç ve Vartolu da dağılan ailenin bütün parçalarını bir araya getirmeye çalışacak.