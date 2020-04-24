Çukur yıldızı Erkan Kolçak Köstendil baba olacak! Cansu Torun hamilelik pozlarını paylaştı
Show Tv'de yayımlanan Çukur dizisinin yıldızı Erkan Kolçak Köstendil'in eşi Cansu Tosun, hamileliğinin son aylarında. İkili, beraber mutluluk pozlarını Instagram'dan paylaştı, beğeni yağdı.
Fenomen dizi Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, 2018 yılında Cansu Tosun ile hayatını birleştirmiş, ikili mutlu bir evliliğe adım atmıştı. Şimdilerde ise Cansu Tosun, anne olmak için gün sayıyor.
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Yakın zamanda anne baba olmanın mutluluğunu yaşayacak olan ikiliden Cansu Tosun, karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabı Instagram'dan yayımladı.
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Takipçileri 8 aylık hamile olan Cansu Tosun'un paylaşımına kısa sürede çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu yağdırdı.
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Cansu Tosun, geçtiğimiz günlerde bu pozunu da sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçileriyle paylaşmıştı.
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