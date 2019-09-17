Çukur yeni sezona efsane başladı usta oyuncu kadroya dahil oldu

Geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığı sezon finalinin ardından heyecanlı bir bekleyişe sahne olan Çukur'da, flaş gelişmeler yaşandı. Yeni sezon ilk bölümüyle ekranlara hızlı bir giriş yapan reyting rekortmeni diziye usta bir oyuncu dahil oldu.