Çukur umut olmaya devam ediyor
Show TV'nin pazartesi akşamları severek izlenen dizisi ''Çukur'' sezon finaline haftalar kala bir sürprizle sosyal sorumluluk projesine imza atıyor.
Hem reytingleri hem sosyal medyayı sallayan pazartesi akşamlarının reyting kralı ''Çukur'' dizisi ikinci sezonunun finaline dört bölüm kala "Çukur'da umut var" diyerek yeni sosyal sorumluluk projesini duyurdu. Dizinin kendisi kadar duvar yazıları da oldukça konuşulunca sosyal sorumluluk projelerini Çukur'un duvarlarına yansıtan dizi "Umut Yaz, 4381'e SMS at; çocuklara umut ol #çukurdaumutvar" diyerek sosyal sorumluluk projelerini duyurdu.
Kansersiz Yaşam Derneği ile el ele veren dizinin ekibi, 27 Mayıs Pazartesi akşamı İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yine unutulmaz bir gala gecesine ev sahipliği yapacak. Kanser hastası çocuklar ile kök hücre ve kan bağışına farkındalık yaratma amacıyla yola çıkılan bu proje kapsamındaki gecede elde edilen gelirler, Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağışlanacak.
Toygar Işıklı'dan Kubilay Aka'ya, Redd'den Zeynep Bakşi Karatağ'a pek çok müzisyen ve sürpriz Çukur oyuncularının dizinin dillere dolanan şarkılarını söyleyecekleri konserle başlayacak galada, binlerce seyirci dizinin heyecanla beklenen sezon finalini oyuncularıyla birlikte izleyecek.
Gecede gerçekleşecek konserde Toygar Işıklı'dan Kubilay Aka'ya, Redd'den Zeynep Bakşi Karatağ'a pek çok müzisyen ve sürpriz Çukur oyuncuları, dizinin dillere pelesenk olan şarkılarını söyleyecek.