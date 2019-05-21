Çukur son bölümde flaş ayrılık! Rıza Kocaoğlu'nun veda paylaşımı çıldırttı
Sezon finali öncesi yayınlanan 66. bölümüyle izleyenleri ekrana kilitleyen Çukur dizisinde şoke eden bir ayrılık meydana geldi. Aliço rolünü canlandıran Rıza Kocaoğlu'nun diziye vedası ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Her Pazartesi Show TV'de ekranlara gelen ve önümüzdeki hafta yayınlanacak olan 67. bölümüyle sezon arası verecek Çukur dizisinde geçtiğimiz hafta yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Yücel'in, Aliço'yu kaçırdıktan sonra bir atık merkezinde hapsetmesi ve ipucu olarak siyah bir zarfla Yamaç'a mekanın fotoğrafını göndermesi, Aliço'nun ölümü ile sonuçlandı.
Çukur 66. bölümünde Yamaç, Aliço'nun Yücel tarafından kaçırılmasından sonra onu bulabilmek için her yolu dener. Aliço'yu bulmak isteyen Yamaç, Azer ile karşı karşıya gelir. Azer'in ağır sözleri karşısında Yamaç kolları sıvar ve büyük hesaplaşma başlar.
Yücel, Aliço'yu kaçırdıktan sonra bir atık merkezinde hapseder ve ipucu olarak siyah bir zarfla Yamaç'a buranın fotoğrafını gönderir. Fotoğraftaki atık merkezini bulan Yamaç, yanındaki genci gönderdikten sonra silahına sarılır.
Mekanda keşfe çıkan Yamaç, Aliço’nun sesinin geldiği yöne gidince kötü sürprizle karşılaşır. Yamaç’a büyük bir tuzak kuran Yücel onu atık kağıtlardan yapılmış bir çukura hapseder. Remzi ise Aliço’nun etrafındaki kağıtlara benzin döküp ateş verir.