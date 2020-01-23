Çukur Sefirin Kızı'na yenildi Çukur'a flaş transfer anında gerçekleşti

Çukur'a Alara Turan da dahil oldu. Alara Turan, ‘Songül’ karakteriyle Akın’ın eski kız arkadaşını canlandıracak. Turan, son olarak Kardeş Çocukları dizisinde yer almış fakat dizinin ömrü pek de uzun ömürlü olmamıştı.