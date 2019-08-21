Çukur dizisine bomba transfer yeni sezon öncesi izleyiciye büyük sürpriz
Show TV de 3. sezonuyla sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan reyting canavarı Çukur dizisine, son olarak Halka dizisinde rol alan güzel oyuncunun dahil olacağı konuşuluyor.
Çukur'un sezon finali öncesinde ayrılıklar peş peşe yaşanmış ve dizide neredeyse oyuncu kalmamıştı. İzleyicinin tepkisini çeken ayrılıkların ardından yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen dizi ekibi, ekibe yeni katılacak isimler için görüşmelere başladı.
Dizinin Eylül ayında izleyicisiyle buluşması beklenirken, yeni bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çukur dizisinde mahalleye gelecek Efsun karakteri için son olarak Halka'da rol alan Hazal Subaşı ile de görüşüldüğü öğrenildi.
Hazal Subaşı ile dizi ekibinin anlaşıp anlaşmayacağı merak konusu olurken, genç oyuncunun kim olduğu soruları sorulmaya başlandı. Peki kimdir bu Hazal Subaşı?
Hazal Subaşı 2 Mayıs 1996 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Halkla İlişliler ve Reklamcılık bölümünde eğitim görmüştür.