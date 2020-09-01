Çukur Cumali'si Necip Memili kızıyla poz verdi! Beğeni rekoru kırdı

Çukur dizisi Show TV'nin en çok izlenen dizilerinden birisi. Pazartesi akşamlarının açık ara zirvedeki fenomen dizisi senaryosu kadar oyuncu kadrosu ile de sıkça haberlere konu oluyor. Dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri olan Cumali'ye hayat veren 39 yaşındaki Necip Memili geçtiğimiz haftalarda baba olmuştu.