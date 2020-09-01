Çukur Cumali'si Necip Memili kızıyla poz verdi! Beğeni rekoru kırdı
Temmuz ayında baba olan Necip Memili'nin kızıyla olan pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.
Çukur dizisi Show TV'nin en çok izlenen dizilerinden birisi. Pazartesi akşamlarının açık ara zirvedeki fenomen dizisi senaryosu kadar oyuncu kadrosu ile de sıkça haberlere konu oluyor. Dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri olan Cumali'ye hayat veren 39 yaşındaki Necip Memili geçtiğimiz haftalarda baba olmuştu.
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Necip Memili, kızı Asya ile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Memili, paylaşımına "Biz kaçar" notunu düştü. Ünlü oyuncunun bu pozu sosyal medya hesabında en çok beğeni alan paylaşım oldu.
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Ocak 2020'de sade bir törenle Didem Dayıcıoğlu ile dünyaevine giren Necip Memili, geçtiğimiz temmuz ayında baba oldu.
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Dayıcıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Memili, kızı ile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.
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