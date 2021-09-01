Covid yalanları ile ölmeye hazır mısınız?

Ne o, korkuyor musunuz?...

Artık istedikleri köleyi elde ettiler mi yoksa?..

Bir paranoya mı sardı her tarafınızı?...

Yine girmememiz gereken konulara mı girdik?...

Büyük birader sizi mi izleyecek?....



Emin olun bu sorduğum soruların muhatabı olacak insan nesli çok yaklaşıyor.

Çünkü yalanla doldurulmuş zihinler bazı emellere istemsizce hizmet etmeye başlıyor.

Ana akım medyanın göstermiş olduğu sahtekarlıkla bir çoğunuz Koronavirüs’ü size tanıtılmak istenildiği yerden öğreniyorsunuz.



Öncelikle herkes bilmelidir ki, Covid bir hastalık değil, bir semptom grubudur. Covid için "pozitif" test yaptığınızda, gerçekten sadece soğuk algınlığı, grip virüsleri ve önceki aşılardan gelen patojenler için pozitif test etmiş olursunuz.



Çoğu insanın ateşi yüksek olduğunda, vücutları aslında bütün gün taktıkları Covid maskelerindeki bakterilerle ve Covid aşılarının enjekte edildiği patojenlerle savaşıyor demektir.



Tüm pandemi sahte iddialara ve uydurma istatistiklere dayanıyor. Bu yüzden laboratuvardaki sentetik bir virüs gibi uydurulmuş ve ardından bir TV kanalında “son dakika haberi” ile pandemi güncellemesi gibi propaganda ile etrafa yayılan en büyük yalanlara bakmalıyız.



Bu yaz grip aşısı olan maske takan herkes, hasta olacakları ve Covid için "pozitif" test yapacakları ve ayrıca Covid olduklarına ikna olacakları için kelimenin tam anlamıyla pandemiyi büyütüyor.



O zaman karantinaya, sosyal mesafeye ve maskelemeye devam ettiklerinde, ne soğuk algınlığı ne de grip ne olursa olsun daha da kötüleşirken kendilerini zayıflatacaklar.



Bu nedenle aşılar hastalık dalgasını başlatır, PCR testleri hemen hemen herkesin aşı kaynaklı hastalık için pozitif olduğunu gösterir ve maskeler ve karantinalar virüsleri ve bakterileri daha da fazla ateşler.

Bu bir kısır döngü ve herkes bir virüsün neden olduğu dünya çapında bir pandeminin ortasında olduğumuzu düşünüyor, buna gerçekten Covid aşıları neden oluyor ve yanlış pozitif PCR testi ile destekleniyor.

10 Popüler Covid yalanlarını sırasıyla sayalım;

1. Yalan : Asemptomatik olduğunuzda Covid hala bulaşıcıdır.

2. Yalan : PCR testleri size Covid-19'a (veya Delta'ya) sahip olup olmadığınızı söyler.

3. Yalan: Aşılar genellikle Covid’e yakalanmanızı engeller veya yaparsanız hafif bir vaka haline getirir.

4. Yalan: Covid-19 aşıları, Delta ve Lambda gibi varyantlara karşı bağışıklığa yardımcı olur.

5. Yalan Bir laboratuvar Covid-19’u test edebilir ve sizde varsa (adli DNA gibi) mahkemede kanıtlayabilir.

6. Yalan: Covid aşıları hamile kadınlar için bile güvenilirdir.

7. Yalan :Aşı bağışıklığı, doğal bağışıklıktan daha güçlüdür.

8. Yalan: Aşılar olmazsanız, Covid’e yakalanma ve ölme riskiniz yüksek.

9. Yalan: Aşılar, Covid için D vitamini, çinko ve Ivermektin'den daha iyi bağışıklık sağlar.

10. Yalan: Maskeler, sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağı “koronavirüs pandemisi ile savaşa” yardımcı oldu.

Bahsedilen tüm bu söylemler külliyen yalandır.

Allah şahittir ki, en fazla 5 yıl içinde hepiniz göreceksiniz, kandığınız şeylerin yalan olduğunu.

Lütfen itibar etmeyin! Kendinizi kurban etmeyin! Sürekli yazdık, yazıyoruz planlı bir şekilde işleyen kitlesel nüfus azaltma projesinin tamda ortasındayız. Hakikatin ışığından ayrılmayın. Deccaliyet sistemine boyun eğmeyin.



Bu yalanlar ile bir şekilde kandırılıyoruz, böylelikle istenilen birey tipine döndürüyoruz. Bundan sonra zaten kolay. Git aşı ol. Bilimsel hiçbir gerçeklik olmamasına rağmen aşıyı savun. Kendim yetmezmiş gibi başkalarının vebalini al.



Yazdık, yazıyoruz, yazmaya devam edeceğiz.

Bu gerçekleri söylemek vazifemiz.

Bir insana bile bu şekilde doğruları göstermiş olsak ne mutlu.

Bir hayat kurtarmak demektir.

Bir plan, bir oyun sarmış dünyanın dört bir yanını. İnsanoğlu hakikatini yitirmekte, sistem yenilenmekte ve mana boyutu yok olmakta.

Bu süreçte ne olursunuz,, Hakk’ın kulu olarak, varlığınızı başkalarının emrine amade etmeyin.

Selametle..