Covid-19'un en erken semptomu keşfedildi: Burunda tuhaf bir his ve aşırı kuruluk
Covid-19 pandemisi nedeniyle dünya genelinde vaka sayısı 63 milyonu aşarken, bilim insanları Covid-19’un en erken belirtisini keşfetmiş olabileceklerini açıkladı. İspanya’da yapılan yeni bir araştırmaya göre, Covid-19 hastalarının büyük bir kısmı, hastalığın ateş ve kuru öksürük gibi yaygın semptomlarından önce, “burunlarında garip bir his” ve “aşırı kuruluk” yaşıyor.
Koronavirüs dünyayı yakmaya devam ederken, son yapılan araştırmaya göre virüsün en erken semptomu keşfedildi. Bu semptom kuru öksürük ve ateşten önce ortaya çıkıyor.
Bilim insanları, burun semptomlarının ardından tat ve koku kaybının da habercisi olduğunu belirtirken, erken Covid-19 belirtilerinin tespit edilmesinin hastalığın ilerlemeden durdurabilmesine olanak tanıyacağını açıkladı.
İspanya’da yer alan Barcelona Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yeni bir çalışmada yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalarının yaklaşık yüzde 70’inin yaygın semptomlar ortaya çıkmadan önce burun kuruluğundan etkilendiğini ortaya koydu. NTV'nin haberine göre araştırmada, burun kuruluğunun en erken Covid-19 semptomu olabileceği belirtilirken, tat ve koku kaybının habercisi olduğu aktarıldı.
Çalışma kapsamında araştırmacılar, 35 Covid-19 hastası ile birlikte onlarla yaş ve cinsiyet açısından denk bir kontrol grubunu değerlendirdi. Sonuçlarda hastaların yüzde 68'inden fazlasının, burunla ilgili en az bir semptom yaşadığı görüldü.