Covid-19'un en erken semptomu keşfedildi: Burunda tuhaf bir his ve aşırı kuruluk

İspanya’da yer alan Barcelona Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yeni bir çalışmada yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalarının yaklaşık yüzde 70’inin yaygın semptomlar ortaya çıkmadan önce burun kuruluğundan etkilendiğini ortaya koydu. NTV'nin haberine göre araştırmada, burun kuruluğunun en erken Covid-19 semptomu olabileceği belirtilirken, tat ve koku kaybının habercisi olduğu aktarıldı.