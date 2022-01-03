Covid-19'un ardından beyin fonsiyonlarını etkileyen yeni salgın! Halüsinasyon ve demansa neden oluyor

Eyaletin iki sağlık yetkilisinden biri olan Vitalité Sağlık Ağı çalışanı The Guardian'a konuştu. İsmi açıklanmayan kaynak, şüpheli vakaların sayısının arttığını ve daha önce herhangi bir sağlık problemi olmayan genç yetişkinlerin hızlı kilo kaybı da dahil olmak üzere rahatsız edici semptomlar geliştirdiğini söyledi.