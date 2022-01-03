Covid-19'un ardından beyin fonsiyonlarını etkileyen yeni salgın! Halüsinasyon ve demansa neden oluyor
Dünya, Covid-19 ile mücadele ederken, Kanadalı bilim insanları ülkenin News Brunwick eyaletinde ölümcül ve beyin fonksiyonlarını etkileyen bir salgınının ortaya çıktığını duyurdu. Gizemli hastalık özellikle gençleri etkiliyor. Şu ana kadar 150 vakanın tespit edildiğini ve sekizinin öldüğünü belirten araştırmacılar, hastalığın kaynağının ıstakozlarda depolanan BMAA adlı toksik bir maddenin olduğunu düşündüklerini aktardı.
Kanada'nın New Brunswick eyaletindeki bir bilim insanı, iki yıldan fazla bir süredir uzmanları şaşkına çeviren nörolojik hastalığın, giderek artan sayıda genci etkilediği ve etkilenenlerin bazıları arasında hızlı bilişsel gerilemeye neden olduğu konusunda uyardı.
Eyaletin iki sağlık yetkilisinden biri olan Vitalité Sağlık Ağı çalışanı The Guardian'a konuştu. İsmi açıklanmayan kaynak, şüpheli vakaların sayısının arttığını ve daha önce herhangi bir sağlık problemi olmayan genç yetişkinlerin hızlı kilo kaybı da dahil olmak üzere rahatsız edici semptomlar geliştirdiğini söyledi.
Söz konusu semptomlar arasında uykusuzluk, halüsinasyonlar, düşünme zorluğu ve sınırlı hareketlilik de bulunuyor.
Vaka sayısı 150'ye ulaştı
NTV'de yer alan habere göre soruşturma altındaki 48 resmi vaka sayısı, 2021 baharının başlarında ilk kez duyurulmasından bu yana değişmedi. Ancak birden fazla kaynak, vaka sayısının şu anda 150 kişiye kadar çıktığını ve çoğunu gençlerin oluşturduğunu söyledi.