Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasına göre kırmızı renk tanımıyla 'çok yüksek riskli iller' arasında yer alan ve vaka sayısı 100 binde 270,96'ya ulaşan turizm kenti Antalya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklarda sessizlik hakim oldu.