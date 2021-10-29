Covid-19 bitmeyen yeni hastalık çıktı! Türkiye'de 13 bin kişide var: Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca ise Tanrıkulu’nun sorusuna “1 Ocak 2020 ile 26 Mayıs 2021 tarihleri arasında 'A15 - A19 tanılarından (alt kırılımlarıyla birlikte) Tüberküloz' tanı kodlarından herhangi birini alan 13 bin 458 kişi bulunmaktadır” yanıtını verdi.