Covid-19 bitmeyen yeni hastalık çıktı! Türkiye'de 13 bin kişide var: Fahrettin Koca açıkladı
Dünyası etkisi altına alan koronavirüs salgınında 67 bini aşkın kişinin öldüğü Türkiye'de, geçmişin salgın hastalığı verem geri döndü.
Koronavirüs sebebiyle pek çok rutin doktor kontrolü aksadı. Hastalar polikliniklere geri döndüklerinde tüberküloz (verem) sayılarında artış görüldü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun vereme dair verdiği soru önergesine yanıtı ve Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un paylaşımı da ince hastalığı yeniden gündeme getirdi.
DSÖ dünyada tüberküloz kaynaklı ölümlerin son 10 yıl içinde ilk defa artış gösterdiğini açıkladı. 2019'da 1.2 milyon olan can kaybı 1.5 milyona yükseldi.
Bakan Koca ise Tanrıkulu’nun sorusuna “1 Ocak 2020 ile 26 Mayıs 2021 tarihleri arasında 'A15 - A19 tanılarından (alt kırılımlarıyla birlikte) Tüberküloz' tanı kodlarından herhangi birini alan 13 bin 458 kişi bulunmaktadır” yanıtını verdi.