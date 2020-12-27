Coşkun Sabah '1 milyon dolar ödeyecek mi?' bakın ne dedi! Kızının bikinili pozlarına kızmıştı
Son dönemde yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken sanatçı Coşkun Sabah yine sözleriyle magazin gündeminde olay oldu.
Coşkun Sabah, son zamanlarda yaptığı açıklamalarını yalanlamasıyla magazin gündeminde yer alıyor. Son günlerde sıklıkla dikkat çeken açıklamalar yapan Sabah, sözlerinin üzerinden birkaç gün geçince ise 'Ben öyle bir şey söylemedim' diyerek yalanlıyor. F
Ünlü sanatçı Coşkun Sabah'ın, kızının sosyal medyada paylaştığı bikinili fotoğraflar üzerine söylediği iddia edilen, "Ben bir kez Diyarbakırlıyım. Batılılara da saygı duyuyorum. İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üstüne düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı bunun üstüne düşer. İnsanlar gelenek görenekleriyle yaşarlar. Olur mu öyle şey? Bize ters" ifadeleri tartışma yaratmıştı.
Önceki gün Levent'te müzik şirketinden çıkarken görüntülenen Sabah, gazetecilerle sohbet etti.
Sanatçı, 'Sakın yanlış bir şey yazmayın' diyerek uyarıda bulundu. Sabah, röportaj olayının yargıda olduğu için konuşamayacağını söyledi.