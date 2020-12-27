Coşkun Sabah '1 milyon dolar ödeyecek mi?' bakın ne dedi! Kızının bikinili pozlarına kızmıştı

Ünlü sanatçı Coşkun Sabah'ın, kızının sosyal medyada paylaştığı bikinili fotoğraflar üzerine söylediği iddia edilen, "Ben bir kez Diyarbakırlıyım. Batılılara da saygı duyuyorum. İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üstüne düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı bunun üstüne düşer. İnsanlar gelenek görenekleriyle yaşarlar. Olur mu öyle şey? Bize ters" ifadeleri tartışma yaratmıştı.