Çorum'daki zehirlenme olayına çifte soruşturma

Tedbir olarak tüm öğrencilerin hastaneye kaldırıldığını, ilçedeki hastanede ilk müdahalesi yapılan öğrencilerden bazılarının Çorum'a sevk edildiğini dile getiren Çiftçi, "Olayla ilgili bizim tarafımızdan idari, savcılık tarafından adli soruşturma başlatıldı. Olayın araştırılması için müfettiş görevlendirdik" dedi.