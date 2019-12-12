Çorum'daki zehirlenme olayına çifte soruşturma
Çorum’un Osmancık ilçesinde kız öğrenci yurdunda 2 öğretmen ve 103 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılması üzerine, olayda ’ihmal’ iddialarına ilişkin Çorum Valiliği tarafından açılan idari soruşturmanın yanı sıra Çorum Başsavcılığınca da çok yönlü adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.
ÇORUM'un Osmancık ilçesindeki kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 103 öğrenciden 8'i taburcu edildi.
Vali Mustafa Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ömer Derindere Fen Lisesi Kız Öğrenci Yurdundaki 103 öğrencinin, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle Osmancık Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığını bildirdi.
Tedbir olarak tüm öğrencilerin hastaneye kaldırıldığını, ilçedeki hastanede ilk müdahalesi yapılan öğrencilerden bazılarının Çorum'a sevk edildiğini dile getiren Çiftçi, "Olayla ilgili bizim tarafımızdan idari, savcılık tarafından adli soruşturma başlatıldı. Olayın araştırılması için müfettiş görevlendirdik" dedi.
Olayın duyulmasının ardından çok sayıda aile Osmancık Devlet Hastanesine geldi. Çocuklarının durumu hakkında bilgi alan aileler, kent merkezine sevk edilen çocuklarına eşlik etti.