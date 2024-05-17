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Çorum'da dehşet! Boşanma aşamasındaki eşi ve baldızını öldüren kişi intihar etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Çorum'da dehşet! Boşanma aşamasındaki eşi ve baldızını öldüren kişi intihar etti

Çorum'dan son gelen haber kan dondurdu. Boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin kız kardeşini tabancayla öldüren kişi intihar etti.

Çorum'da dehşet! Boşanma aşamasındaki eşi ve baldızını öldüren kişi intihar etti

Hasan O. (58) ile boşanma aşamasındaki eşi Nazegül O. (55) ve eşinin kız kardeşi Meryem K. (51) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan O, tabancayla ateş ederek eşi ve baldızını öldürdükten sonra aynı tabancayla başına ateş ederek ağır yaralandı.

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Çorum'da dehşet! Boşanma aşamasındaki eşi ve baldızını öldüren kişi intihar etti

Hasan O, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Çorum'da dehşet! Boşanma aşamasındaki eşi ve baldızını öldüren kişi intihar etti

Öte yandan olayı duyarak gelen ve rahatsızlanan Nazegül O. ve Meryem K'nin yakınlarına, sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

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