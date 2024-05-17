Çorum'da dehşet! Boşanma aşamasındaki eşi ve baldızını öldüren kişi intihar etti

Hasan O. (58) ile boşanma aşamasındaki eşi Nazegül O. (55) ve eşinin kız kardeşi Meryem K. (51) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan O, tabancayla ateş ederek eşi ve baldızını öldürdükten sonra aynı tabancayla başına ateş ederek ağır yaralandı.