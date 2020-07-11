Çorum'da bölgeye güvenlik şeridi çekildi! Ekipler altın arıyor
ÇORUM’da, altın taşıyan zırhlı hafif ticari aracın elektrik direğine çarpıp tarlaya uçması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada, zırhlı araçtan çevreye saçılan altınların bulunması için dedektör yardımıyla arama başlatıldı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde dün gece saatlerinde tarlaya devrilen araçtan etrafa saçıldığı iddia edilen edilen altınların bulunması için çalışma yapılmıştı. Yapılan sayımda altınların eksik olduğunun anlaşılması üzerine aracın kaza yaptığı bölgede yeniden çalışma başlatıldı.
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Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen Çorum'daki bir altın üretim firmasına ait otomobil, dün gece saatlerinde Sungurlu-Çorum kara yolunun 5'inci kilometresinde elektrik direğine çarpıktan sonra tarlaya devrildi.
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Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü ile beraberindeki iki kişi, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Sürücünün araçta altın olduğu ve kazanın ardından etrafa saçıldığı yönünde jandarmaya bilgi vermesi üzerine bölgede arama çalışması yapıldı.
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