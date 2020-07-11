Çorum'da bölgeye güvenlik şeridi çekildi! Ekipler altın arıyor

Çorum'un Sungurlu ilçesinde dün gece saatlerinde tarlaya devrilen araçtan etrafa saçıldığı iddia edilen edilen altınların bulunması için çalışma yapılmıştı. Yapılan sayımda altınların eksik olduğunun anlaşılması üzerine aracın kaza yaptığı bölgede yeniden çalışma başlatıldı.