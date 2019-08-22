Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! 1 itfaiye eri yaralandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! 1 itfaiye eri yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tamamen kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışması başlatıldı.

Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! 1 itfaiye eri yaralandı - Sayfa 1

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, dün geceki yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek, "Yangında can kaybı olmazken, söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri ayağına asit dökülmesi sonucu yaralandı. Yaralı itfaiyecinin durumu iyi" dedi. Kaymakam Sarılı, şunları söyledi:

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Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! 1 itfaiye eri yaralandı - Sayfa 2

Yangında can kaybının yaşanmaması bizleri sevindiren taraf, ancak hasar meydana geldi.

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Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! 1 itfaiye eri yaralandı - Sayfa 3

Bunun ne kadar olduğu ile ilgili gerekli incelemeler devam ediyor. İncelemeler bitip yangının neden çıktığı ve hasarı ile ilgili rapor hazırlandığı zaman basın ile paylaşacağız.

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Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! 1 itfaiye eri yaralandı - Sayfa 4

 Şu an çalışmalarımız sürüyor. Bir itfaiye erinin ayağına asit dökülmesi sonucu yaralanmıştır. Sağlık durumu iyi" dedi.

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