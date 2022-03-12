'Çöpten ekmek yedim, zeytin çekirdeği emdim' diyen Selami Şahin anlattı: Gözlerim doluyor, yaşlı bir teyze gelip...

* Selami Şahin gibi Türkiye’de herkesin tanıdığı, şarkılarını bildiği, ünlü bir baban olduğunu ilk kaç yaşında kavradın?

Lider Şahin: Konserlerde, kulislerde ve sahnelerde büyüdüm. Tabii çok küçükken bunu idrak edemiyorsunuz. Ne zaman büyüdüm, o zaman anladım. Unutmuyorum, bir baktım babam sahnede şarkı okuyor ve herkes ona eşlik ediyor. Sahnede onu izlemek beni hep çok etkilemiştir. Hele ‘Ben Sevdalı Sen Belalı’yı okuduğu zaman...