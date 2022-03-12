'Çöpten ekmek yedim, zeytin çekirdeği emdim' diyen Selami Şahin anlattı: Gözlerim doluyor, yaşlı bir teyze gelip...
Usta sanatçı 73 yaşındaki Selami Şahin ve oğlu 37 yaşındaki Lider Şahin geçmişten bugüne yaptığı itiraf ve açıklamalarla gündem oldu.
Türkiye’nin en önemli seslerinden, bestekârlarından biri olan Selami Şahin ve oğlu Lider Şahin, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. Baba-oğul oldukları kadar hem çok yakın dost hem de iyi birer iş arkadaşı olan ikili herkesi şaşırttı.
* Selami Şahin gibi Türkiye’de herkesin tanıdığı, şarkılarını bildiği, ünlü bir baban olduğunu ilk kaç yaşında kavradın?
Lider Şahin: Konserlerde, kulislerde ve sahnelerde büyüdüm. Tabii çok küçükken bunu idrak edemiyorsunuz. Ne zaman büyüdüm, o zaman anladım. Unutmuyorum, bir baktım babam sahnede şarkı okuyor ve herkes ona eşlik ediyor. Sahnede onu izlemek beni hep çok etkilemiştir. Hele ‘Ben Sevdalı Sen Belalı’yı okuduğu zaman...
* Nasıl bir evdi sizinki?
Lider Şahin: Evimizde hep sanatçılar, müzisyenler vardı. Mesela benim adımı, biliyorsun Zeki Müren koydu.
*O hikâyeyi anlatsanıza…
Lider Şahin: Babam 1981’de Lider Müzik’i kurmuş, Zeki Müren’in dört albümünün hem prodüktörü hem yönetmeni olmuş. Tabii Paşamızla da çok sıkı fıkılarmış. 1985’te ben doğmuşum. Babam hastaneden Paşa’yı aramış, “Paşam, bir erkek evladım oldu, adını ne koyalım” demiş.
Selami Şahin: Zeki Müren “Senin Lider isimli şirketin var. Oğlunun isim babası da ben olayım, adını Lider koy” dedi. Çok güzel hediyeler, altınlar alıp hastaneye ziyarete geldi.
Lider Şahin: Kız kardeşime İrem ismini de Ajda Pekkan koydu.