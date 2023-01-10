Çöp evde bulunmuş Türkiye onu konuşmuştu! O cani teyze için rapor çıktı!
Son dakika haberleri: Bursa'daki çöp ev skandalında 9 yaşındaki yeğeni C.M.A.'yı 1 yıldır çöp eve hapsettiği ortaya çıkan cani teyze Kamuran Pınar A. için dikkat çeken bir karar geldi. Savcılık, teyze Pınar A.'nın cezai sorumluluğuna ilişkin rapor istedi. Düzenlenen raporda, teyze Pınar A.'nın cezai sorumluluğu tam çıktı.
Bursa'da 9 yaşındaki yeğeni Cem Muhammet A.'yı 1 yıldır çöp eve hapsettiği ortaya çıkan teyze Kamuran Pınar A.'nın 30 yıl 6 aya kadar hapsi istenirken, iddianame, cani teyze için savcılık cezai sorumluluk raporu talep etti.
Sabah'ın haberine göre; Bursa'da 9 yaşındaki yeğeni Cem Muhammed A.'yı, bir yıl çöp eve çevirdiği dairede kilitli tutan teyze Kamuran Pınar A. hakkında 30 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İddianamenin ayrıntılarında ise Cem Muhammed'in babası olduğunu söyleyen Ufuk Çelikkol'un DNA testi yaptırmasına karar verdi.
Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre Cem Muhammed'in babası olduğunu söyleyen Ufuk Çelikkol'un ifadesi de iddianamede yer aldı.