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Çöken yol onarılırken tekrar çöktü! İş makinesi nehre devrildi: İşçiler ölümden döndü!

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Çöken yol onarılırken tekrar çöktü! İş makinesi nehre devrildi: İşçiler ölümden döndü!

ADANA'da sağanak yağışların ardından Seyhan Nehri kenarındaki yolda meydana gelen göçük onarılırken, tekrardan göçtü. İş makinesiyle nehre devrilen işçiler ölümden döndü.

Çöken yol onarılırken tekrar çöktü! İş makinesi nehre devrildi: İşçiler ölümden döndü!

Bir haftadır aralıklarla devam eden sağanak ve dolu birçok ilde olduğu gibi Adana'da da hayatı olumsuz etkiledi. Pazar günü öğleden sonra şehrin birçok noktasında yağmur ve dolu nedeniyle bu baskınları oluştu.

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Çöken yol onarılırken tekrar çöktü! İş makinesi nehre devrildi: İşçiler ölümden döndü!

Seyhan Nehri üzerinde hızlı tren hattı projesi çerçevesinde inşa edilmeye başlanan köprü nedeniyle suyun yönü geçici olarak değiştirildi. 

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Çöken yol onarılırken tekrar çöktü! İş makinesi nehre devrildi: İşçiler ölümden döndü!

Pazar günü bölgede nehir kıyısında yer alan yürüyüş yolunda çökme yaşandı. Aynı yerde dün Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı.

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Çöken yol onarılırken tekrar çöktü! İş makinesi nehre devrildi: İşçiler ölümden döndü!

Nehrin suyu şiddetli bir şekilde akması ve toprak zeminin de yağmur nedeniyle yumuşaması sonrasında tekrar ani bir çökme yaşandı.

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