Çok seyrek görülen bir hastalıktı 1.5 aylıkken ameliyat olan Ünal bebekten haber var
Kalbinde doğuştan oluşan "tünel" nedeniyle kalp yetmezliği hastalığıyla dünyaya gelen Ünal bebek, 1,5 aylıkken yapılan açık kalp ameliyatıyla sağlıklı bir hayata adım attı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşayan İsmet ve Songül Akbal çiftinin 5 ay önce Isparta Şehir Hastanesinde Ünal ismini verdikleri bebekleri dünyaya geldi. Doğumun ardından vücudunun farklı yerlerinde morarmalar olduğu belirlenen bebek, İzmir'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Hastanenin çocuk kardiyoloji servisinde muayene edilen bebeğin, anne karnındayken sol karıncıktan aort atardamarına doğru 2 santimetre uzunluğunda ve 1 santimetre genişliğinde bir "tünel"in oluştuğu belirlendi.
SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Karaçelik'in kararıyla bebek, acil olarak ameliyata alındı. Üç saat süren ameliyatla tedavi edilen Ünal bebeğin kalbindeki "tünel" kapatıldı.
Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Mustafa Karaçelik, AA muhabirine, Ünal bebeğe "aorta-sol ventriküler tünel hastalığı" teşhisi konduğunu, kalbin daha çok yetersizlik tablosuna girmemesi için ameliyatını acil olarak yaptıklarını anlattı.