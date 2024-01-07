Çok seyrek görülen bir hastalıktı 1.5 aylıkken ameliyat olan Ünal bebekten haber var

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşayan İsmet ve Songül Akbal çiftinin 5 ay önce Isparta Şehir Hastanesinde Ünal ismini verdikleri bebekleri dünyaya geldi. Doğumun ardından vücudunun farklı yerlerinde morarmalar olduğu belirlenen bebek, İzmir'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.