Çok sayıda kişi polise başvurdu! Güvenlik kamerasına yakalandılar
ÇANAKKALE kent merkezi ile Ezine ve Gelibolu ilçelerinde yankesicilik yaptığı öne sürülen ikisi kadın 4 kişi gözaltına alındı. Polis, yankesicilerin eşkalini olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek tespit etti.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne başvuran çok sayıda kişinin yankesiciler tarafından soyuldukları şikayeti üzerine ekipler, çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 4 şüphelinin eşkalini belirledi.
Araçta gözaltına alındılar
Şüphelilerin içinde bulunduğu aracın Balıkesir’in Burhaniye ile Ayvalık ilçeleri arasında seyir halinde olduğu tespit edildi. İrtibata geçilen Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolda önlem alarak aracı durdurdu. Araçtaki Ali G., Leyla G., Sevim G. ve Mehmet G. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edildiler
Şüphelilerden Sevim G. ve Mehmet G.'nin işlemleri Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sürerken, Leyla G. ve Ali G. ise Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Leyla G. ve Ali G. adliyeye sevk edildi.
Çok sayıda suçtan sabıkası çıktı
Ali G.’nin, Tekirdağ'da 9 ayrı suçtan, Leyla G.’nin Tekirdağ, Edirne ve İstanbul’da 10 ayrı suçtan, Sevim G.’nin İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Balıkesir ve Kırklareli illerinde toplam 49 ayrı suçtan kaydının bulunduğu belirlendi, Mehmet G.’nin ise suç kaydının bulunmadığı tespit edildi.