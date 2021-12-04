'Çok kötüyüm, utandım, korkunçtu' deyip Demet Özdemir itiraf etti: Kötü bir şey...
Sana Bir Sır Vereceğim, Kurt Seyit ve Şura, Çilek Kokusu, No.: 309, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir dizileriyle tanınan 29 yaşındaki güzel oyuncu Demet Özdemir itirafıyla olay oldu.
Son dönemde şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla konuşulan Demet Özdemir (29), İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Bilinmeyenlerini anlatan Özdemir, iş ve özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
Dört aydır herhangi bir projede yer almayan Özdemir, 9 yıldır aralıksız çalıştığını ve dinlenmek istediğini dile getirdi.
Oyunculuğa adım atmadan önce dansçı olan Özdemir, hakkında çıkan, "Bakın, eski mesleği neymiş!" haberlerine üzüldüğünü söyledi.
Ünlü oyuncu, geçirdiği süreci açıklarken, Hazal Kaya ve Selin Şekerci'den destek gördüğünü de söyledi.