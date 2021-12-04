'Çok kötüyüm, utandım, korkunçtu' deyip Demet Özdemir itiraf etti: Kötü bir şey...

Son dönemde şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla konuşulan Demet Özdemir (29), İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Bilinmeyenlerini anlatan Özdemir, iş ve özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.