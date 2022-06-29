Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın Zeynep'inin son halini görenler tanıyamadı! Böyle bir estetik olamaz!

Bir dönemin efsane programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'da yıldızı parayan ve Oğuzhan Koç'la evliliğin eşiğine gelen Zeynep Koçak, yaptırdığı estetiklerle gündeme geldi. Büyük değişimiyle görenleri şaşkınlığa uğratan Koçak, aldığı kilolarla da dikkat çekti. Bakın sosyal medya hesabından hangi fotoğrafları paylaştı...