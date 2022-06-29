Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın Zeynep'inin son halini görenler tanıyamadı! Böyle bir estetik olamaz!
Bir zamanların çok sevilen programı Çok Güzel Hareketle Bunlar'da partneri olan Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Zeynep Koçak, büyük değişimiyle adete başka biri olmuş. Eski haliyle yeni halinin arasında hiçbir benzerlik kalmayan oyuncu Koçak, bakın sosyal medya hesabından paylaştığı hangi fotoğraflarla gündeme bomba gibi düştü...
Bir dönemin efsane programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'da yıldızı parayan ve Oğuzhan Koç'la evliliğin eşiğine gelen Zeynep Koçak, yaptırdığı estetiklerle gündeme geldi. Büyük değişimiyle görenleri şaşkınlığa uğratan Koçak, aldığı kilolarla da dikkat çekti. Bakın sosyal medya hesabından hangi fotoğrafları paylaştı...
Zeynep Koçak'ın inanılmaz değişimi sosyal medyada gündem oldu.
Çok Güzel Hareketler Bunlar döneminde rol arkadaşı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Zeynep Koçak'ın son halini gören gözlerine inanamadı!
Baştan aşağı değişen Zeynep Koçak son olarak Nişantaşı'nda ortaya çıkmıştı. Değişimi ile konuşan Zeynep Koçak "Eskiden 37 kiloydum şimdilerde 65 kiloya çıktığım oluyor. Kilo farkı ve ufak dokunuşlar var. Estetiğe karşı değilim" demişti.