Çok güçlü kulis bilgisi aldım dedi ve açıkladı! EYT'de yeni tarih sızdı yaş sınırı da...

EYT ve asgari ücret zammı için tüm gözler dün yapılan Kabine Toplantısı'na çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kritik toplantı sonrası özellikle EYT'deki yaş sorunuyla ilgili bir açıklama yapması beklenirken, o açıklama gelmedi. Ancak kritik toplantının başlamasının ardından EYT düzenlemesiyle ilgili gelen çok önemli bir haber gündem yarattı.