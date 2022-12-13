Çok güçlü kulis bilgisi aldım dedi ve açıkladı! EYT'de yeni tarih sızdı yaş sınırı da...
EYT düzenlemesinin Ocak ayına kaldığı haberi gündem yarattı. AK Parti kaynakları milyonların beklediği düzenleme için yeni yılı işaret ederken, EYT tarihi için kulisleri hareketlendiren yeni bir iddia ortaya atıldı. "Güçlü bir kulis bilgim var" diyen gazeteci Deniz Gürel, EYT'de yaş sınırının olacağını belirterek, masadaki yaş sınırını açıkladı.
EYT ve asgari ücret zammı için tüm gözler dün yapılan Kabine Toplantısı'na çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kritik toplantı sonrası özellikle EYT'deki yaş sorunuyla ilgili bir açıklama yapması beklenirken, o açıklama gelmedi. Ancak kritik toplantının başlamasının ardından EYT düzenlemesiyle ilgili gelen çok önemli bir haber gündem yarattı.
AK Parti kaynakları, EYT düzenlemesinin yeni yıla kaldığını ve Ocak ayında Meclis'e geleceğini belirtti. Bütçeye maliyeti ve yaş sınırıyla ilgili kapsamlı çalışmaların devam ettiği bildirildi.
EYT'de sürpriz tarih
EYT için 'yeni yıla kaldı' haberlerinin ardından emeklilik hayali kuran milyonları heyecanlandıran bir iddia gündeme geldi. TV100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, çalışma bakanlığının çok ciddi bir çalışma içinde olduğunu belirterek "EYT konusunun bu Aralık ayında çözülmesi de gündemde. Kanunlaşmayabilir ama çalışmanın kapsamı belli olur." iddiasında bulundu.
EYT'de yaş sınırı olacak mı?
Milyonların merakla beklediği "EYT'de yaş sınırı olacak mı?" sorusuyla ilgili de edindiği kulis bilgilerini paylaşan gazeteci Gürel, şu ifadeleri kullandı;